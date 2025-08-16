Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vertice Alaska, Putin riparte dopo incontro con Trump

Mondo

Vladimir Putin è partito dall'Alaska dopo il vertice con Donald Trump durante quasi tre ore, il più lungo della loro storia

Prossimi video

Vertice Alaska, Putin riparte dopo incontro con Trump

Mondo

Vertice Trump-Putin in Alaska, il backstage dell'incontro

Mondo

Russia-Ucraina, come Trump può arrivare a un accordo

Mondo