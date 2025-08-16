Vertice Alaska, Putin riparte dopo incontro con Trump Mondo 16 ago 2025 - 02:08 Vladimir Putin è partito dall'Alaska dopo il vertice con Donald Trump durante quasi tre ore, il più lungo della loro storia Prossimi video Vertice Alaska, Putin riparte dopo incontro con Trump Mondo 16 ago - 02:08 Vertice Trump-Putin in Alaska, il backstage dell'incontro Mondo 16 ago - 02:02 Russia-Ucraina, come Trump può arrivare a un accordo Mondo 16 ago - 02:02 Putin invita Trump a Mosca, il tycoon: "Potrebbe succedere" Mondo 16 ago - 01:47