Putin invita Trump a Mosca, il tycoon: "Potrebbe succedere"

"Next time in Moscow". Così il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi a Donald Trump in inglese durante la conferenza stampa congiunta, ha invitato il presidente degli Stati Uniti in Russia per il futuro vertice.

In chiusura della conferenza stampa congiunta, Vladimir Putin ha invitato - in inglese - Donald Trump a tenere un prossimo round negoziale a Mosca. Il presidente americano -visibilmente sorpreso - ha risposto: "Questa è interessante. Mi prenderei un po' di critiche. Ma potrebbe anche succedere"