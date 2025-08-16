Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Putin invita Trump a Mosca, il tycoon: "Potrebbe succedere"

Mondo
©Getty

"Next time in Moscow". Così il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi a Donald Trump in inglese durante la conferenza stampa congiunta, ha invitato il presidente degli Stati Uniti in Russia per il futuro vertice.

In chiusura della conferenza stampa congiunta, Vladimir Putin ha invitato - in inglese - Donald Trump a tenere un prossimo round negoziale a Mosca. Il presidente americano -visibilmente sorpreso - ha risposto: "Questa è interessante. Mi prenderei un po' di critiche. Ma potrebbe anche succedere"

Prossimi video

Vertice Alaska, Putin riparte dopo incontro con Trump

Mondo

Vertice Trump-Putin in Alaska, il backstage dell'incontro

Mondo

Russia-Ucraina, come Trump può arrivare a un accordo

Mondo