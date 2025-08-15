Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Aerei da guerra Usa sorvolano Trump e Putin per il cerimoniale

Mondo
©Getty

Anche un B2 mentre si dirigevano sul podio per foto

Il presidente russo è stato accolto con un tappeto rosso, con un giro nella limousine presidenziale e un sorvolo militare da parte di un bombardiere B-2 e di quattro caccia F-35 al suo arrivo alla base congiunta Elmendorf-Richardson. A giugno, sette bombardieri stealth B-2 Spirit hanno condotto un bombardamento su impianti nucleari in Iran. Gli aerei da guerra americani sono volati sopra Donald Trump e Vladimir Putin mentre i due leader si dirigevano sul podio per le foto di rito. 

 

TAG:

Prossimi video

Aerei da guerra Usa sorvolano Trump e Putin per il cerimoniale

Mondo

Vertice Trump-Putin, zar non risponde su uccisione civili

Mondo

Sostenitori di Trump si radunano nel centro di Anchorage

Mondo