India, proseguono ricerche dei dispersi dopo le alluvioni

L’esercito indiano e la National Disaster Response Force hanno intensificato domenica 10 agosto le operazioni di ricerca a Uttarkashi. La regione è stata colpita da inondazioni lampo che hanno ucciso numerose persone. Molte case sono rimaste sepolte dai detriti nel villaggio di Dharali, dove gli escavatori hanno rimosso numerosi massi. Restano dispersi militari, abitanti e operai, ha dichiarato il comandante delle squadre di recupero. Gli esperti attribuiscono a cambiamenti climatici la frequente vulnerabilità dell’Uttarakhand a frane e alluvioni.

