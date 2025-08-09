New York, sparatoria a Times Square: tre feriti Mondo 09 ago 2025 - 12:35 Tre persone sono state ferite in una sparatoria a Times Square, a New York. L’incidente è avvenuto dopo una lite verbale Prossimi video New York, sparatoria a Times Square: tre feriti Mondo 09 ago - 12:35 Coro di condanne internazionali per piano Israele per Gaza Mondo 09 ago - 12:24 Giappone commemora 80 anni da attacco atomico a Nagasaki Mondo 09 ago - 12:08 Cuba, tromba d’aria sul lungomare di L’Avana Mondo 09 ago - 11:46