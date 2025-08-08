Esplora tutte le offerte Sky
Pellegrini iraniani verso l’Iraq in pellegrinaggio religioso

Mondo

Giovedì 7 agosto migliaia di sciiti iraniani hanno attraversato il confine di Shalamcheh, a Bassora, diretti a Kerbala per il rito religioso dell’Arbaeen. La cerimonia conclude 40 giorni di lutto dopo l’Ashura, che ricorda la morte dell’Imam Hussein. Dal 27 luglio, oltre 513.000 fedeli hanno varcato il confine, la maggior parte provenienti dall’Iran.

