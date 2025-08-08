Pellegrini iraniani verso l’Iraq in pellegrinaggio religioso

Giovedì 7 agosto migliaia di sciiti iraniani hanno attraversato il confine di Shalamcheh, a Bassora, diretti a Kerbala per il rito religioso dell’Arbaeen. La cerimonia conclude 40 giorni di lutto dopo l’Ashura, che ricorda la morte dell’Imam Hussein. Dal 27 luglio, oltre 513.000 fedeli hanno varcato il confine, la maggior parte provenienti dall’Iran.
Prossimi video
Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine
Mondo
Gaza City, Israele approva piano per prendere controllo
Mondo
Israele prepara invasione a Gaza, le reazioni contro la decisione di Netanyahu
Mondo
Medioriente, Israele approva piano occupazione Striscia entro 7 ottobre
Mondo