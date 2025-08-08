Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine

L’8 agosto carri armati israeliani si sono posizionati vicino al confine con Gaza, mentre il governo ha approvato un piano per prendere il controllo di Gaza City, espandendo le operazioni militari nonostante le critiche internazionali. Netanyahu aveva annunciato l’intenzione di occupare tutta Gaza, ma il piano approvato riguarda principalmente Gaza City. La decisione definitiva sarà presa dal governo completo, che si riunirà il 10 agosto