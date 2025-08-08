Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino

Mondo

È atterrato all'aeroporto civile di Amman, in Giordania, l'aereo cargo commerciale decollato questa mattina da Fiumicino e contenente cento tonnellate di carichi di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza, che saranno ora trasportate in una vicina base militare giordana. A gestire le cento tonnellate di derrate alimentari, acquistate dal Maeci, sarà ora il ministero della Difesa, che da domani con i C130 dell'aeronautica militare italiana avvierà il primo di una serie di aviolanci per paracadutare gli aiuti sul territorio di Gaza per un'intera settimana.

Prossimi video

Gaza, aiuti umanitari dall'Italia partiti da Fiumicino

Mondo

Cina, auto senza conducente cade in grande buca a Chongqing

Mondo

Gaza, carri armati dell'esercito di Israele al confine

Mondo