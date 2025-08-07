Francia, terzo giorno di incendi: in fiamme 15mila ettari Mondo 07 ago 2025 - 11:30 Diverse località nel sud della Francia rimangono in stato di massima allerta per il terzo giorno consecutivo di incendi Prossimi video India, almeno quattro morti per inondazioni e frane Mondo 07 ago - 12:32 Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea Mondo 07 ago - 12:31 Ucraina, incontro Trump-Putin nei prossimi giorni Mondo 07 ago - 11:38 Francia, terzo giorno di incendi: in fiamme 15mila ettari Mondo 07 ago - 11:30