Varsavia, sboccia raro esemplare di "fiore cadavere"

Un raro esemplare di Amorphophallus titanum, comunemente noto come “fiore cadavere” (per l’odore sgradevole che emette quando fiorisce), è sbocciato all'Orto botanico dell'Università di Varsavia. Questo odore così sgradevole ha in realtà una funzione vitale per la pianta stessa: attirare il maggior numero di insetti impollinatori, dato che il fiore sopravvive solo per pochi giorni. Originaria della foresta equatoriale umida di Sumatra, questa specie è caratterizzata da un ciclo di fioritura estremamente infrequente: sboccia infatti solo per un giorno o due ogni pochi anni (anche una volta ogni decennio). L'esemplare fiorito a Varsavia è alto 180 centimetri e largo 122 per un peso attuale di circa 40 chili. L'evento è diventato una grande attrazione per il giardino botanico della capitale polacca.