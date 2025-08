Decine di manifestanti si sono radunati il 4 agosto a Balmedie, in Scozia, contro l’arrivo di Donald Trump al suo golf club con il premier britannico Starmer. Alcuni cartelli avevano slogan contro di lui, come “criminale di guerra”. “Mi oppongo a tutto ciò che rappresenta”, ha detto una residente. Trump, in Scozia dal 25 luglio, aprirà il 5 agosto il suo secondo campo da golf nel Paese nella regione dell'Aberdeenshire.