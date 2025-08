Venerdì primo agosto, oltre 500.000 giovani cattolici attesi per il Giubileo della Gioventù si sono riuniti al Circo Massimo a Roma per il rito della riconciliazione. Allestite 200 postazioni di confessione per pellegrini provenienti da 146 Paesi. L’evento anticipa veglia e Messa di Papa Leone XIV a Tor Vergata, nell’ambito del Giubileo 2025.