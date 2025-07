Terremoto in Kamchatka, l'esperto: "Allerta per molte ore"

Come spiega a Sky TG24 Paolo Messina, esperto del CNR-IGAG, questo è stato uno terremoti più forti di sempre. In questa area, che fa parte della "Cintura di Fuoco", già negli anni '50 c'è stato un sisma di magnitudo 9.0

E' stato uno terremoti più forti di sempre, spiega a Sky TG24 Paolo Messina, esperto del CNR-IGAG. In questa area, che fa parte della "Cintura di Fuoco", già negli anni '50 c'è stato un sisma di magnitudo 9.0.

Secondo il servizio regionale di monitoraggio sismico russo, al terremoto sono seguite scosse di assestamento fino a magnitudo 7,5. I Centri di Allerta Tsunami statunitensi hanno avvertito che onde di oltre tre metri sono possibili lungo alcune coste dell'Ecuador, delle isole Hawaii nordoccidentali e della Russia. Tra uno e tre metri sono possibili lungo alcune coste di Cile, Costa Rica, Polinesia Francese, Guam, Hawaii, Giappone e altre isole e gruppi di isole del Pacifico. Onde fino a un metro sono possibili altrove, tra cui Australia, Colombia, Messico, Nuova Zelanda, Tonga e Taiwan. I lavoratori della centrale nucleare di Fukushima, nel nord-est del Giappone, distrutta da un violento terremoto e da uno tsunami nel 2011, sono stati evacuati. Gli allerta tsunami hanno fatto suonare i cellulari in California, mentre il presidente Trump ha utilizzato il suo social Truth per raccomnadare alla popolazione di "restare forte e rimaneee al sicuro". L'allerta tsunami di livello piu' alto è stata proclamata per l'intero arcipelago delle Hawaii. Alle imbarcazioni e' stato ordinato di dirigersi verso il mare aperto in vista dell'arrivo previsto di onde alte fino a 2 metri, mentre i dipendenti pubblici di Honolulu sono stati rimandati a casa prima del previsto.