Il 25 luglio il governo peruviano ha esposto 133 manufatti culturali rimpatriati da Paesi come Svizzera, Belgio e Stati Uniti. Tra gli oggetti restituiti figurano ceramiche antiche e una maschera d’argento della cultura Lambayeque. Alcuni reperti erano in mano a privati, altri custoditi in musei stranieri. È tornato anche un altare barocco di Cusco, scomparso da oltre un secolo e recuperato in Svezia.