Il 23 luglio, un vasto incendio vicino a Limassol, a Cipro, ha causato la morte di due persone, trovate in un’auto bruciata. Circa 100 km² di territorio sono andati in fiamme e decine di persone sono state evacuate in alloggi temporanei. Le immagini dell’incendio, girate vicino a Trimiklini, mostrano l’estensione del rogo mentre i vigili del fuoco lottano per contenerlo