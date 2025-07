In Spagna numerosi incendi boschivi hanno colpito i territori meridionali del Paese. Nella regione di Alicante un rogo ha consumato oltre 700 ettari del parco naturale di Font Roja e oltre 10 velivoli antincendio sono entrati in azioni per contenerlo. A Navaluenga un incendio ha invece prodotto una colonna di fumo sulla città.