Rivolgendosi al Consiglio delle Nazioni Unite, il segretario generale aggiunto per il Medio Oriente, l'Asia e il Pacifico, Khaled Khiari, ha condannato con forza i recenti attacchi aerei di Israele su Damasco. "Oltre a violare la sovranità e l'integrità territoriale della Siria, le azioni di Israele minano gli sforzi per costruire una nuova Siria in pace con se stessa e con la regione, e destabilizzano ulteriormente la Siria in un momento delicato", ha dichiarato Khiari.