Un video girato a Te Awanga, in Nuova Zelanda, mostra una foca che si diverte cavalcando le onde vicino alla riva. Il fotografo Michael Farr, autore delle immagini, inizialmente l'aveva scambiata per un surfista. "Sembrava si stesse divertendo tantissimo", ha raccontato. In quelle acque sono comuni diverse specie di foche, tra cui le foche orsine della Nuova Zelanda, le foche leopardo e gli elefanti marini