Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino è a Roma per partecipare domani alla Conferenza per la ricostruzione del suo Paese. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parteciperà alla Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina che si terrà a Roma domani e dopodomani.