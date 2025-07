Gli attivisti del People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) e di AnimaNaturalis hanno protestato nudi contro la corrida prima dei festeggiamenti a Pamplona. La protesta ha visto sfilare una donna vestita da Vergine Maria con in braccio Gesù Cristo circondata da attivisti seminudi ricoperti di sangue finto. La festa, che si conclude con l'encierro all'arena di Pamplona, viene ampiamente condannata dagli attivisti per i diritti degli animali.