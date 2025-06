Principe William, intervento alla London Climate Action Week

Durante un evento della London Climate Action Week a St James's Palace, il principe William ha sottolineato l'importanza del ruolo delle popolazioni indigene nella tutela della natura, definendole tra le forze più efficaci per la conservazione. Ha ribadito che il loro coinvolgimento come partner e leader è essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici e di biodiversità. Tra i presenti, anche la ministra brasiliana dei Popoli Indigeni e il ministro britannico dell’Energia Ed Miliband, che ha riaffermato l’impegno del Regno Unito nella decarbonizzazione