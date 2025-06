India-Pakistan, storico incontro in Cina tra ministri Difesa

Giovedì 26 giugno, a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Qingdao, Cina, si sono incontrati per la prima volta i ministri della Difesa di India e Pakistan dopo il recente conflitto in Kashmir. Rajnath Singh e Khawaja Asif hanno partecipato a una visita congiunta nella sede del summit SCO 2018. Presente anche il ministro iraniano Aziz Nasirzadeh, alla sua prima uscita ufficiale dall’inizio della guerra con Israele. La SCO riunisce potenze asiatiche come Cina, Russia, India, Pakistan e Iran.