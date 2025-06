Howard X: la protesta satirica contro Trump al vertice Nato

Un comico australiano, noto come Howard X e celebre per impersonare Kim Jong Un, ha inscenato una protesta satirica davanti alla sede del vertice NATO all’Aia il 25 giugno. Armato di un pallone gonfiabile a forma di missile, ha dichiarato ironicamente di voler sostenere Donald Trump nella sua “missione” per distruggere la democrazia in Europa. Il vertice NATO, modellato sulle richieste di Trump, mira ad alzare l’obiettivo di spesa militare al 5% del PIL, in risposta alle pressioni statunitensi e al timore europeo per la minaccia russa