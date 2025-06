Domenica 22 giugno decine di manifestanti si sono radunati a Los Angeles per protestare contro i raid statunitensi su tre siti nucleari iraniani. Tra loro molti iraniani-americani, preoccupati per l’escalation voluta da Trump e per un possibile nuovo conflitto. La protesta si è svolta davanti al municipio e al Wilshire Federal Building. “Aveva promesso: niente guerre infinite”, ha detto un manifestante.