Il 20 giugno ha aperto in anteprima Legoland Shanghai, primo parco del marchio in Cina e il più grande al mondo. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 5 luglio. Il parco offre 75 attrazioni e una Miniland con icone cinesi come la Grande Muraglia e la Torre della Perla, costruite con 20 milioni di mattoncini.