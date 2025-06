Il 18 giugno le autorità messicane hanno lanciato l’allarme per l’uragano Erick, in rapido rafforzamento al largo della costa pacifica. Atteso come uragano di categoria 3, potrebbe toccare terra tra Oaxaca e Guerrero il 20 giugno. Previsti allagamenti e frane. Attivati oltre 500 rifugi e mobilitati 18.000 soccorritori. Chiuse le attività turistiche a Puerto Escondido.