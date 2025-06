Netanyahu al popolo iraniano: "Unitevi contro il regime"

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha invitato gli iraniani a unirsi contro quello che ha definito un "regime malvagio e oppressivo", affermando che Israele è impegnato in "una delle più grandi operazioni militari della storia". "È giunto il momento per il popolo iraniano di unirsi attorno alla sua bandiera e alla sua eredità storica, battendosi per la propria libertà dal regime malvagio e oppressivo", ha dichiarato in un video pubblicato su X.

Pioggia di missili per rappresaglia

L'attacco iraniano è una risposta di rappresaglia contro le esplosioni causate ieri notte da un raid israeliano su Teheran. Netanyahu ha sottolineato che nelle scorse 24 ore le forze israeliane hanno eliminato "alti comandanti militari, importanti scienziati nucleari, le più significative strutture di arricchimento del regime e una larga porzione dell'arsenale missilistico balistico" iraniano.