L’11 giugno un vasto incendio ha colpito un parcheggio per motocicli a Chongqing, in Cina. Secondo i vigili del fuoco locali, il rogo è stato segnalato alle 13:12 e domato in 21 minuti, senza feriti. L’incendio è avvenuto nel distretto Jiulongpo; le cause sono ancora in fase di accertamento.