L'ambasciatore palestinese in lacrime al Consiglio di Sicurezza ONU

"Vedere quello che succede in Palestina senza fare niente è intollerabile per qualunque essere umano", queste le parole di Riyad Mansour rispetto alla crisi umanitaria nella Striscia

Riyad Mansour, ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite, durante il suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla crisi umanitaria a Gaza, è scoppiato in lacrime parlando delle “dozzine di bambini che stanno morendo di fame”. Con la voce rotta dal pianto, dopo aver sbattuto i pugni sul tavolo ha esclamato: “Scusatemi ma ho dei nipoti. Vedere quello che succede in Palestina senza fare niente è intollerabile per qualunque essere umano".