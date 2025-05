Re Carlo III e la Regina Camilla hanno reso omaggio ai caduti di guerra britannici in occasione della cerimonia per l'80° anniversario del VE Day, il giorno in cui è stata annunciata la vittoria degli Alleati nel secondo conflitto mondiale. Alla celebrazione, tenutasi nell'Abbazia di Westminster a Londra, hanno partecipato più di 2000 persone tra cui 78 veterani di guerra. La cerimonia, che comprendeva musica e letture, si è fermata a mezzogiorno per un silenzio nazionale di due minuti in memoria dei caduti. Tra i partecipanti c'erano anche William e Kate, il Principe e la Principessa di Galles, insieme al Primo Ministro Sir Keir Starmer e ad alcuni dei suoi predecessori di Downing Street, tra cui David Cameron e Boris Johnson. Il Re ha deposto una corona di fiori, con il messaggio “Non dimenticheremo mai”, sulla tomba del Milite Ignoto, seguito dal Principe di Galles.