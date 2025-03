Terremoto Bangkok, il crollo del grattacielo ripreso da un'auto. VIDEO

Il video mostra le immagini del crollo di un grattacielo a Bangkok riprese da una automobile. Il sisma, 300 volte più forte di quello di Amatrice, è stato avvertito con forza anche in Cina, India, Laos, Bangladesh

Un terremoto di magnitudo 7.7, seguito a 12 minuti di distanza da una seconda scossa di 6.4, ha colpito il centro della Myanmar con l'Usgs che parla del rischio di 'migliaia di morti'. L'epicentro, secondo l'istituto geosismico Usa, è localizzato vicino a Saigang, dove passa una faglia sismica che taglia a metà il Paese lungo una direttrice nord-sud, a una ventina di chilometri dalla città storica e antica capitale precoloniale di Mandalay, seconda città del Myanmar sulle rive del fiume Irrawaddy, dov'è crollato un ponte in ferro, piena di templi e pagode antichi e monumenti storici.

Il sisma principale, che ha avuto origine a soli 10 chilometri di profondità alle 14.20, ora locale (le 07.50 italiane) precisa l'Usgs, ha colpito con effetti potenti anche in Cina, nella remota provincia montagnosa dello Yunnan, e soprattutto in Thailandia, dove nella capitale Bangkok, a mille chilometri dall'epicentro, è crollato un grattacielo di 30 piani in costruzione, con decine di operai dispersi e diverse vittime.