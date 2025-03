Tra i manifestanti di Antalya appare una figura insolita: quella del celebre Pokémon giallo. Ma il costume ingombrante non gli impedisce di correre a tutta velocità per sfuggire a una carica della polizia

Anche Pikachu si unisce alle proteste contro Recep Tayyip Erdogan e contro l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. In un clima di crescente tensione, tra cortei e scontri di piazza, spunta un video che cattura l’attenzione: tra i manifestanti di Antalya appare una figura insolita, quella del celebre Pokémon giallo. Il costume ingombrante non impedisce a Pikachu di correre a tutta velocità per sfuggire a una carica della polizia, come documentano le immagini diffuse su X.

Nel frattempo, cresce la pressione sulle libertà di stampa in Turchia. Le autorità di Ankara hanno espulso Mark Lowen, corrispondente della BBC a Istanbul, accusandolo di rappresentare una minaccia all’ordine pubblico. La BBC ha confermato che il giornalista è stato prelevato dal suo hotel e trattenuto per 17 ore prima di essere costretto a lasciare il Paese.