In una veste inaspettata per le festività di Carnevale, un gruppo di agenti di polizia ha indossato l'equipaggiamento completo dei Power Rangers e ha arrestato un uomo sospettato di aver rubato dei telefoni. È successo il 1° marzo a San Paolo, in Brasile. Il filmato è stato diffuso da Tarcisio Gomes de Freitas, governatore di San Paolo, e mostra i Power Rangers in azione mentre catturano il sospettato. “È tempo di trasformazione”, ha poi scritto Gomes deFreitas, autore del video, riferendosi all’iconico programma televisivo degli anni ’90. "I nostri eroi hanno notato il comportamento sospetto di una coppia nell'isolato e, con un approccio che nessun ranger contesterebbe, hanno arrestato il criminale e recuperato 7 telefoni”. Secondo la Segreteria di Pubblica Sicurezza dello Stato di San Paolo, i travestimenti facevano parte di una strategia antifurto, che la polizia aveva pianificato in vista della stagione carnevalesca.