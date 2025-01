Il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo il suo insediamento alla Casa Bianca ha collocato la Spagna nel gruppo dei paesi emergenti Brics (per le iniziali di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ai quali ha minacciato di imporre tariffe sui dazi del 100%. Una gaffe diventata virale sul web nella serata di ieri, 20 gennaio.

Il contesto

Nello Studio Ovale, appena insediatosi, Trump ha risposto ad una domanda dei giornalisti sul contributo inferiore al 5% del Pil, all'Alleanza atlantica di vari Paesi alleati della Nato. “Credo - ha detto il capo della Casa Bianca, ripreso dai media iberici - che la Spagna sia molto al di sotto e, inoltre, è dei Brics. E se i Brics vogliono fare questo, va bene, ma imporremo almeno una tariffa del 100% sui business che fanno”.

Una gaffe che non è passata inosservata al governo progressista spagnolo che ha però evitato lo scontro con il neopresidente. La portavoce dell'esecutivo, Pilar Alegria, nell'odierna conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, ha insistito sul fatto che la Spagna è da 40 anni membro della Nato, dimostrando da subito di essere “un socio affidabile, responsabile e impegnato”. La portavoce ha poi sottolineato che “evidentemente la Spagna non fa parte dei Brics e non è un Paese emergente", aggiungendo che "non corrisponde al governo iberico pronunciarsi sulle prime decisioni adottate dal 47/o presidente degli Stati Uniti”.