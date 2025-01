Insediamento Trump, il discorso del 47esimo presidente Usa. VIDEO

Donald Trump ha giurato come 47esimo presidente degli Stati Uniti nelle mani del presidente della Corte suprema John Roberts, diventando ufficialmente il commander in chief. "L'età dell'oro comincia ora, il nostro Paese fiorirà e metterò sempre al primo posto l'America", ha esordito Trump nel suo discorso d'insediamento, per poi attaccare l'elite "estremista e corrotta" di Washington, in riferimento alla precedente amministrazione Biden. Il nuovo presidente degli Stati Uniti ha, poi, annunciato l'emergenza al confine col Messico. "Manderò l'esercito", ha detto Trump, annunciando altre azioni contro l'invasione dei migranti illegali, tra cui la politica 'Remain in Mexico'.

"Dazi sui Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini"

"Invece di tassare i nostri cittadini, imporremo dazi sui Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini", ha poi proseguito il tycoon, prima di promettere la deportazione di "milioni e milioni di migranti criminali". A seguire c'è stata anche la promessa di allentare le normative sulle auto a combustibili fossili e di annullare quello che ha definito il mandato sui veicoli elettrici del presidente Joe Biden. Ribadita, poi, l'intenzione di riprendere il controllo del canale di Panama. "Ora è gestito dalla Cina", ha detto l'inquilino della Casa Bianca, "non glielo lasceremo e ce lo riprenderemo".