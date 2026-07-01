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Cosa significa per Trump la sentenza sullo ius soli

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La Corte Suprema ha respinto il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Con questa decisione, getta un sasso nel già agitato stagno della campagna elettorale americana, e lo fa per più ragioni

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