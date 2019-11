Thanksgiving, salva la parata a rischio per il vento: palloni in volo a New York. FOTO

Il Giorno del Ringraziamento, in inglese 'Thanksgiving Day', è una delle feste più amate in Nord America. Fatta risalire alla metà del XVII secolo, la ricorrenza oggi ha perso gran parte dei significati cristiani delle origini ed è diventata l'occasione per le famiglie statunitensi e canadesi per riunirsi e ringraziare per ciò che si ha