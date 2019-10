“Mangia, bevi, fuma”: apre a Los Angeles il primo Cannabis cafe degli Usa. FOTO

Buon compleanno "Mahatma": 150 anni fa nasceva Gandhi, le celebrazioni in India. FOTO

Il 2 ottobre 1869 nasceva Mohandas Karamchand Gandhi che diventò per tutti il "Mahatma" cioè la "Grande Anima". Per gli Indiani è il padre della nazione e per il mondo è l'inventore della lotta non violenta all'oppressione. Le foto delle celebrazioni a New Dehli