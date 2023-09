Inondazioni in Libia, le foto prima e dopo il disastro

Si temono fino a 20mila morti. Al momento della pubblicazione di questo articolo, i conteggi ufficiali registrano tra le 4 e le 5mila vittime, secondo fonti governative libiche. Se i numeri sono incerti, non lo è la dimensione della tragedia che ha colpito la Libia e in particolare la città costiera di Derna nella parte orientale del Paese. Le precipitazioni causate dal ciclone Daniel nel weekend del 9 e 10 settembre 2023 hanno provocato il crollo di due dighe sul bacino del fiume Wadi Derna, secco per più della metà dell’anno, e devastato la città.

Per farsi un’idea dell’entità della tragedia si possono osservare le foto satellitari che mostrano il centro urbano prima e dopo l’evento.

Alluvione, Libia che cosa ha causato la tragedia? Mappe

La Libia in ginocchio: le immagini di Derna sepolta dal fango

Una città devastata

Le foto satellitari mostrano in modo drammatico l’impatto delle inondazioni. Intere aree della città che sono state travolte dal fango, in particolare la zona più vicina al porto.