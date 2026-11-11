Il nuovo re di Norvegia Haakon VIII e la moglie Mette-Marit saranno solennemente consacrati il 22 agosto 2027 nella cattedrale di Nidaros, a Trondheim. Lo ha annunciato la casa reale norvegese. La cerimonia, che non è obbligatoria per il sovrano, è stata richiesta dalla coppia, che ha scelto di proseguire una tradizione secolare. Dopo il rito, il re e la regina partiranno per un viaggio attraverso i territori del Paese, destinato a durare due anni. Il programma terrà conto anche delle condizioni di salute di Mette-Marit, da tempo affetta da fibrosi polmonare.

La consacrazione nella cattedrale di Trondheim

La cerimonia si svolgerà nella storica cattedrale di Nidaros, a Trondheim, luogo simbolico della monarchia norvegese. La consacrazione era stata richiesta anche dal padre di Haakon VIII, re Harald V, quando era salito al trono. Il rito si inserisce in una tradizione che risale al Medioevo e che affonda le sue radici nel 1163.

La decisione arriva dopo la morte di Harald V, avvenuta alla fine di agosto 2026 all'età di 89 anni. Nel suo primo discorso alla nazione, il nuovo sovrano aveva promesso di "dare tutto per la Norvegia", richiamando il motto scelto per il suo regno e l'impegno a difendere l'indipendenza e la libertà del Paese.

Un viaggio di due anni attraverso la Norvegia

Dopo la consacrazione, Haakon VIII e Mette-Marit partiranno a bordo dello yacht reale Norge, una delle grandi passioni del defunto re Harald. La coppia visiterà i territori del regno in un viaggio che dovrebbe concludersi nella primavera del 2028.

Tra le tappe previste figura anche Bergen, dove si terrà una cena di gala nello stesso palazzo reale che quasi 800 anni fa ospitò uno storico ricevimento di un predecessore dell'attuale sovrano. Il viaggio avrà un forte valore simbolico: rappresenterà l'inizio di una nuova fase per la monarchia e un'occasione per rafforzare il rapporto con la popolazione.

Un anno difficile per la famiglia reale

La consacrazione e il viaggio arrivano dopo un periodo particolarmente complicato per la monarchia norvegese. Il 2026 è stato segnato dalle vicende giudiziarie di Marius Borg, figlio di Mette-Marit nato prima del matrimonio con Haakon, e dalle nuove rivelazioni legate al caso Epstein, che hanno coinvolto la regina.

A queste si sono aggiunte le polemiche per le nozze di Märtha Louise, sorella del sovrano, con il guru americano Durek Verrett. La casa reale punta ora a inaugurare una nuova fase, dopo mesi di tensioni e controversie.

L'addio a re Harald e il giuramento della nuova erede

I funerali di Stato di Harald V si erano svolti l'11 settembre nella cattedrale di Oslo, alla presenza di rappresentanti delle principali famiglie reali europee e di numerosi capi di Stato e di governo, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il ministero degli Esteri norvegese, gli ospiti stranieri erano 854.

Durante le esequie, la regina vedova Sonja aveva mostrato un gesto di vicinanza nei confronti di Mette-Marit, prendendole la mano all'ingresso della cattedrale. Alla cerimonia aveva partecipato anche Ingrid Alexandra, figlia di Haakon VIII e nuova erede al trono, che a settembre aveva affiancato il padre allo Storting di Oslo per il giuramento della Corona. È la prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la riforma della successione al trono entrata in vigore nel 1990.