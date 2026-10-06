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La principessa Martha Louise di Norvegia e il marito denunciano ex amici per tradimento

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L'accusa della coppia, depositata presso i tribunali di Los Angeles lo scorso 14 settembre, parla chiaro: diffamazione e "tradimento della fiducia premeditato" orchestrato per colpire la coppia e la Ohana, la società dell'imprenditore e sciamano americano Durek Verrett

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Una pioggia di accuse e segreti privati trasformati in "armi" mediatiche. La principessa Märtha Louise di Norvegia e il marito, l’imprenditore e sciamano americano Durek Verrett, hanno avviato una battaglia legale contro alcuni ex membri della loro ristretta cerchia di amicizie. L'accusa, depositata presso i tribunali di Los Angeles lo scorso 14 settembre, parla chiaro: diffamazione e "tradimento della fiducia premeditato" orchestrato per colpire la coppia e la Ohana, la società di Verrett.

L'ombra del tradimento tra amici e familiari

Secondo i documenti giudiziari, chi un tempo godeva di un accesso privilegiato alla vita della coppia avrebbe sfruttato quella vicinanza per colpire i reali. Tra i denunciati figurano ex partner, soci d'affari un tempo ritenuti fidati e persino un membro della famiglia. La coppia sostiene di essere finita al centro di una "serie coordinata di attacchi pubblici" alimentata da comunicazioni riservate, accuse del tutto contestate e presunte soffiate spacciate per conoscenze privilegiate.

Una richiesta di risarcimento record

La reazione legale dei coniugi, uniti in matrimonio lo scorso agosto, è stata durissima. Stando a quanto rivelato dal quotidiano norvegese VG, la richiesta di risarcimento danni presentata alla Corte americana supera complessivamente gli 80 milioni di dollari. Una cifra astronomica che sarebbe dettata dalla gravità del danno d'immagine che la coppia ritiene di aver subito a livello internazionale.

Tempesta sulla corona in un momento di lutto

Questo terremoto giudiziario e mediatico si abbatte sulla dinastia dei Glucksburg in uno dei momenti più drammatici della storia recente. La famiglia reale norvegese sta infatti affrontando una dolorosa fase di transizione e lutto: ad agosto è scomparso Re Harald all'età di 89 anni, lasciando la corona al figlio Haakon, fratello maggiore di Märtha Louise. Solo poche settimane dopo, a settembre, la corona ha pianto anche la scomparsa della principessa Astrid, sorella di Harald, morta a 94 anni appena due giorni dopo aver preso parte ai funerali del sovrano.

Norvegia
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