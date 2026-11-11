Papa Leone XIV in Argentina, oltre 2 milioni di persone alla messa a Lujan. FOTO
Ultimo appuntamento del Pontefice nel Paese, anche questa volta davanti a una grandissima folla di fedeli. "Accompagna il popolo argentino nel suo cammino. Aiutalo a costruire ponti di carità e reti di solidarietà", ha detto Prevost durante l'omelia, rivolgendosi alla Madonna di Lujan
- Ancora cifre record in Argentina per Papa Leone XIV. Alla messa a Lujan, l'ultimo appuntamento nel Paese, presenti più di due milioni di fedeli, tra il piazzale e i viali antistanti la basilica e tutta l'area circostante, secondo i dati forniti dalle autorità locali e diffusi dalla sala stampa vaticana.
- Il Papa, nell'omelia, ha lodato il popolo dell'Argentina. "Ho potuto vedere la ricchezza dell'Argentina, non solo nella sua geografia ma anche nella sua gente, in ciascuno degli incontri, nelle piazze e nelle strade, nella creatività, nella spontaneità e nella vita che trabocca ad ogni passo", ha detto. "Ringrazio Dio per l'opportunità di incontrare questo popolo così caro, che apre le sue porte a tutti, che condivide il suo pane e la sua musica, dove c'è sempre un posto a tavola per chi arriva", ha aggiunto.
- Il Papa, sempre nell'omelia, ha poi sottolineato l'importanza della comunione: "Cristo stesso ci invita alla sua mensa e lì siamo tutti benvenuti. C'è posto per tutti, specialmente per i più bisognosi: i poveri e gli affamati, i migranti, i malati e i carcerati, con i quali il Signore si identifica".
- Il Papa ha poi affidato il popolo argentino alla Madonna di Lujan: "Aiutalo a costruire ponti di carità e reti di solidarietà; suscita in loro l'impulso a continuare a percorrere sentieri di riconciliazione, di comunione e di missione".
- In precedenza, oggi il Papa aveva visitato anche i carcerati di Buenos Aires. "Immagino le vostre notti insonni - ha detto Leone XIV -, trascorse a struggervi per i vostri cari o a riflettere su coloro a cui potreste aver fatto del male. Sono consapevole delle vostre delusioni: il non aver trovato una mano tesa, qualcuno che avesse fiducia in voi o che vi aiutasse a rimettervi in piedi e ad andare avanti proprio quando ce n'era più bisogno. Può sembrare, in effetti, che tutto ciò sia una ferita aperta destinata a non rimarginarsi mai".
- Ma oggi è anche il giorno in cui Papa Leone XIV prosegue il suo viaggio spostandosi dall'Argentina al Perù. Secondo il programma ufficiale diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, il Papa è atteso alle 17:30 ora locale (le 23:30 italiane) alla base aerea del Callao, per la visita al penitenziario federale e la celebrazione della messa. Dopo l'accoglienza ufficiale, prevista la cerimonia di benvenuto nel Palacio de Gobierno di Lima e in seguito il bilaterale con la presidente della Repubblica, Keiko Fujimori.