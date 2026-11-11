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Papa Leone XIV in Argentina, oltre 2 milioni di persone alla messa a Lujan. FOTO

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©Getty

Ultimo appuntamento del Pontefice nel Paese, anche questa volta davanti a una grandissima folla di fedeli. "Accompagna il popolo argentino nel suo cammino. Aiutalo a costruire ponti di carità e reti di solidarietà", ha detto Prevost durante l'omelia, rivolgendosi alla Madonna di Lujan 

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epa13366837 Pope Leo XIV (C) greets the crowd upon his arrival in Cordoba, Argentina, 10 November 2026. The pontiff's visit to Argentina marks the second leg of his 06 to 17 November tour of Latin America. EPA/SEBASTIAO MOREIRA

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