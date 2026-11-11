Il Pontefice prosegue il viaggio in Argentina tra incontri e appelli. A Cordoba ha ricevuto Alba Camargo, figlia e nipote di desaparecidos, che gli ha chiesto aiuto per ritrovare i familiari scomparsi durante la dittatura. A Buenos Aires, durante la veglia con i giovani, ha invitato a non inginocchiarsi davanti agli idoli contemporanei. E ha ricordato Francesco riprendendo il suo "Todos, todos, todos" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Papa Leone XIV prosegue il suo viaggio a Buenos Aires tra gli incontri con la folla, gli appelli ai giovani e i gesti dal forte significato simbolico per la storia argentina. Dopo la messa a Cordoba, il Pontefice ha ricevuto Alba Camargo, figlia e nipote di desaparecidos, che gli ha chiesto aiuto per ritrovare i resti dei familiari scomparsi durante l'ultima dittatura. Nella veglia con i giovani della capitale, invece, Leone ha invitato a non farsi ingannare dai nuovi idoli del mondo, dal successo a ogni costo al denaro, fino all'ossessione per l'aspetto fisico e la popolarità. Un'occasione nella quale è tornato anche a citare Papa Francesco e il suo "Todos, todos, todos".

L'incontro con Alba Camargo, figlia e nipote di desaparecidos Dopo la messa a Cordoba, Papa Leone XIV ha ricevuto venti persone. Tra loro c'era Alba Camargo, figlia e nipote di desaparecidos, le persone scomparse durante l'ultima dittatura argentina. Un incontro fuori programma rispetto a quanto annunciato, ma dal grande significato per la storia del Paese. Alba aveva tredici anni quando la dittatura rapì i suoi genitori e gli zii. Pochi giorni dopo, uno squadrone della morte entrò nella casa dei nonni e portò via anche lei. Rimase per sei mesi nel Buen Pastor, una prigione gestita da suore e destinata ai prigionieri politici. Compì quattordici anni mentre si trovava nel convento, dove era trattenuta pur non essendo formalmente in prigione. La donna era arrivata presto, verso le sei del mattino, per assistere alla celebrazione. Quando la messa stava per terminare, fu chiamata insieme ad altre diciannove persone dietro l'imponente altare, dove ebbe luogo l'incontro con il Pontefice. Come riferisce il quotidiano argentino Pagina 12, Alba ha spiegato a Leone di rappresentare il gruppo di familiari che, dall'aprile dello scorso anno, porta avanti un ricorso noto come il caso delle sepolture clandestine, attualmente all'esame del tribunale federale Hugo Vaca Narvaja. La denuncia risale al 1998, quando erano ancora in vigore leggi che impedivano di perseguire i responsabili dei crimini commessi durante gli anni del terrorismo di Stato. Approfondimento Papa Leone XIV, viaggio apostolico in Perù: il programma e le tappe

La consegna della lettera di Sonia Torres al Papa "Stiamo cercando i nostri cari scomparsi, che si trovano qui vicino", ha detto a Leone XIV, mentre il pontefice le stava stringendo forte la mano. Alba è rimasta colpita quando il Papa ha annuito; sentiva che aveva capito quanto stesse dicendo. Quindi gli porse una cartella che descriveva dettagliatamente la ricerca intrapresa dal collettivo dei denuncianti. Il titolo era "Una ricerca per recuperare le storie di vita degli scomparsi di Córdoba". Alba quindi ha colto l'occasione per consegnargli anche la lettera che Sonia Torres, presidente della sezione di Córdoba, aveva scritto a Francisco nel marzo 2013, pochi giorni dopo la sua elezione, in cui gli chiedeva aiuto per ritrovare il nipote. Sonia è morta nel 2023, ma la sua famiglia e i suoi colleghi continuano le ricerche. Alba compì quattordici anni mentre si trovava nel convento del Buon Pastore. Sebbene non fosse in prigione in senso stretto, era trattenuta lì dalle suore. Ciononostante, non perse la fede. Questo martedì, sotto lo sguardo del Papa, ha sentito di aver finalmente ottenuto il riconoscimento della Chiesa per tutte le sofferenze patite. Lo ha considerato giusto e necessario - conclude Pagina 12 - non solo per sé stessa, ma anche per tutti quei bambini colpiti dal processo genocida. Leggi anche Papa Leone XIV: "No al dominio di pochi e allo sfruttamento"

L'appello ai giovani: "Non inginocchiatevi davanti agli idoli" Nella veglia al Monumento del Los Españoles, a Buenos Aires, Papa Leone ha rivolto ai giovani un appello a non lasciarsi ingannare dai nuovi idoli del mondo contemporaneo. "Anche oggi s'innalzano idoli che pretendono la nostra adorazione: il successo a qualsiasi prezzo, il denaro, l'ossessione per l'aspetto fisico, per la popolarità o per la ricerca sfrenata del piacere", ha detto il Pontefice. Leone ha quindi richiamato i comportamenti ai quali si può arrivare pur di ottenere l'approvazione degli altri: "A volte, per ottenere l'approvazione degli altri, possiamo mentire, tradire o umiliare qualcuno sui social network". Ha citato anche l'invidia, che può impedire di gioire del bene altrui, e l'egoismo, che porta a trattare le persone come oggetti. Nel suo intervento ha fatto riferimento anche a chi "fa affari offrendo piaceri che finiscono per schiavizzarci, come la pornografia e varie sostanze". Da qui l'invito rivolto direttamente ai ragazzi: "Siete chiamati a stare in piedi davanti agli idoli del nostro tempo. Non inginocchiatevi davanti a ciò che non può darvi vita! E se mai siete caduti, rialzatevi! Non permettete a nulla e a nessuno di togliervi la libertà che Dio vi ha dato". Approfondimento Argentina, Papa: “Precariato distrugge”. Folla record per messa. FOTO

Il ricordo di Francesco e del suo "Todos, todos, todos" Durante la veglia con i giovani di Buenos Aires, Leone XIV è tornato anche a citare Papa Francesco, riprendendo una delle espressioni più riconoscibili del suo pontificato: "Todos, todos, todos", ovvero "tutti, tutti, tutti". Le parole erano state pronunciate da Bergoglio durante la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, nell'agosto 2023. Leone ne ha ricordato il significato e l'insistenza con cui Francesco le aveva ripetute: "Le pronunciò con quell'insistenza tanto sua, come chi desidera assicurarsi che nessuno sia rimasto senza ascoltare". Il Pontefice ha quindi ripreso quelle parole per spiegare cosa significhi vivere come discepoli di Gesù: "Tutti verso Cristo, tutti con Cristo, tutti come Cristo". Vedi anche Papa Leone in Argentina, l'incontro con il presidente Milei