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Bbc, giudice federale respinge richiesta di archiviare la causa per diffamazione di Trump

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Al centro della controversia un servizio trasmesso dall'emittente britannica prima delle elezioni presidenziali del 2024. Il montaggio del discorso del 6 gennaio 2021 avrebbe fatto sembrare che il presidente Usa incitasse all'assalto al Campidoglio. Trump chiede 10 miliardi di dollari

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Un giudice federale ha respinto la richiesta della BBC di archiviare la causa per diffamazione da miliardi di dollari del presidente Donald Trump contro l'emittente britannica. Trump, in un post su Truth Social, ha salutato la sentenza del giudice Jeffrey T. Kuntz come "Una grande vittoria". Al centro della causa ci sono alcuni estratti del discorso pronunciato da Donald Trump, all'epoca presidente uscente, il 6 gennaio 2021, data dell'assalto al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori per impedire che venisse certificata la vittoria del suo avversario, il democratico Joe Biden. L'emittente britannica aveva trasmesso, poco prima delle elezioni presidenziali americane del 2024, alcuni estratti di quel discorso montati in modo tale da far sembrare che Trump incitasse esplicitamente ad assaltare il Campidoglio.

Cosa ha detto il giudice

Il giudice riconosce che, dato "il tempo trascorso tra le due dichiarazioni, (...) la BBC sapeva o avrebbe dovuto sapere che il segmento che stava producendo non sarebbe stato e non avrebbe potuto costituire una dichiarazione veritiera". La questione se il presidente Trump possa dimostrare tali affermazioni e stabilire di aver subito un danno (...) è rinviata a un momento successivo", in occasione di una sentenza nel merito, ha aggiunto il giudice.

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