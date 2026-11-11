Il voto è stato di 211 contrari e 204 a favore. La mozione era stata presentata dal deputato repubblicano uscente Thomas Massie. Ocasio-Cortez: "Ripresenteremo impeachment contro Hegset nel nuovo Congresso" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Camera del Congresso degli Stati Uniti ha bloccato il passaggio in aula della risoluzione di impeachment presentata dal deputato repubblicano uscente Thomas Massie nei confronti del segretario alla Difesa Pete Hegseth. I repubblicani hanno votato compatti per bloccare la risoluzione, in relazione alla guerra in Iran, regalando una vittoria al presidente Donald Trump appena pochi giorni dopo la batosta incassata dal Grand Old Party alle midterm. La Camera ha votato con 211 a favore e 204 contro (tra cui lo stesso Massie) per trasferire la risoluzione di impeachment alla Commissione Giustizia, facendo di fatto naufragare l'iniziativa, con il relativo voto atteso oggi sull'eventuale formulazione di accuse formali contro Hegseth: ma, con la maggioranza Gop, la mozione è destinata a fallire.

La questione passa al prossimo Congresso a maggioranza dem Dato che la proposta è sostanzialmente naufragata, la questione slitta al prossimo Congresso: resta da vedere se quest'ultimo, a maggioranza dem, deciderà di riprenderla in esame. Per il momento, i repubblicani possono procedere con le altre attività di fine anno che intendevano portare a termine, dopo aver schivato le insidie di una votazione fortemente temuta che, in caso di successo, avrebbe paralizzato il Senato americano per settimane. Malgrado le probabilità di condanna di Hegseth, che avrebbe richiesto una maggioranza dei due terzi al Senato, fossero praticamente nulle, un eventuale processo avrebbe bloccato di fatto l'intera agenda legislativa che intendevano perseguire. In un certo senso, si tratta di una boccata d'ossigeno per l'amministrazione Trump, per il capo del Pentagono e per i leader repubblicani che sono riusciti a compattare i propri ranghi e a far naufragare la misura. Approfondimento USA 2028, i papabili alla Casa Bianca arrancano nei sondaggi

Trump festeggia: "Fallito il tentativo dem di impeachment di Hegseth" "Il tentativo dei democratici di mettere sotto accusa il Segretario alla Guerra Pete Hegseth è miseramente FALLITO! Tutti i repubblicani, a eccezione di Thomas Massie, un vero PERDENTE, hanno votato a favore di Pete", ha scrtto Donald Trump su Truth, festeggiando il voto della Camera Usa. "I successi in Venezuela e in Iran, i migliori numeri di reclutamento nella storia delle forze armate (con lunghe liste d'attesa per arruolarsi!) e un morale mai visto prima hanno portato all'ASSOLUZIONE di un grande patriota americano", ha aggiunto il presidente Usa nel suo post. "I democratici continuano a strumentalizzare e ad abusare degli Stati Uniti. Bisogna fermarli! RENDIAMO L'AMERICA DI NUOVO GRANDE", conclude il post. Approfondimento Perché la mobilitazione al voto di Trump non ha funzionato