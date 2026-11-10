El Niño, 49 milioni di persone in più a rischio fame entro il 2027

Entro la fine del 2027, 49 milioni di persone in più potrebbero trovarsi in condizioni di fame acuta a causa di El Niño . È l'allarme lanciato da Cesvi in occasione della COP31 , la conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre. Secondo le stime del Programma alimentare mondiale (WFP), nei 45 Paesi già colpiti da crisi alimentari il numero di persone in difficoltà potrebbe passare da 225 a 274 milioni, con un aumento del 22%. A preoccupare è anche la carenza di risorse: nel 2025, per la sicurezza alimentare nei contesti di crisi, sono stati stanziati 10,55 miliardi di dollari a fronte dei 29 necessari.

El Niño, previsto un fenomeno di intensità eccezionale

Secondo le previsioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), le temperature superficiali del Pacifico tropicale potrebbero raggiungere valori fino a 3,8 gradi superiori alla media tra novembre 2026 e gennaio 2027. Il picco del fenomeno è atteso verso la fine dell'anno, mentre la probabilità che prosegua fino a febbraio 2027 è indicata come prossima al 100%. Gli effetti saranno diversi a seconda delle regioni: in Africa orientale sono previste precipitazioni superiori alla norma, con un aumento del rischio di inondazioni, mentre l'Africa meridionale potrebbe affrontare nuove condizioni di siccità, con conseguenze sui raccolti.

Fondi insufficienti per affrontare la crisi alimentare

La nuova emergenza climatica rischia di aggravare una situazione già segnata dalla riduzione degli aiuti internazionali. Secondo i dati riportati dall'Indice Globale della Fame 2026, i finanziamenti destinati alla sicurezza alimentare e agli effetti del cambiamento climatico nei contesti di crisi sono scesi ai livelli più bassi dal 2016-2017. Nel 2025 il 44% della riduzione globale dell'assistenza umanitaria si è concentrato in cinque Paesi: Yemen, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Afghanistan e Sud Sudan. Un'analisi previsionale citata nel rapporto indica inoltre che un forte calo dei finanziamenti allo sviluppo potrebbe provocare 5,4 milioni di morti aggiuntive tra i bambini sotto i cinque anni.

Somalia, oltre 870mila persone rischiano di perdere la casa

Tra i Paesi più vulnerabili c'è la Somalia, che registra il punteggio più alto dell'Indice Globale della Fame 2026, pari a 47, e una quota di popolazione denutrita del 56,5%. Dopo una grave siccità, il Paese deve ora prepararsi al rischio di alluvioni. Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e del Danish Refugee Council, tra ottobre e dicembre oltre 874mila persone potrebbero essere costrette a lasciare le proprie abitazioni, nel 92% dei casi a causa delle inondazioni. L'OIM ha però ricevuto soltanto il 14,4% dei 16,62 milioni di dollari necessari per gli interventi di preparazione e risposta.

L'appello di Cesvi alla COP31: intervenire prima delle emergenze

Per limitare le conseguenze delle crisi climatiche, Cesvi chiede ai governi riuniti alla COP31 di rafforzare i finanziamenti per la cosiddetta azione anticipatoria, che permette di intervenire sulla base delle previsioni meteorologiche, prima che si verifichino i disastri. Tra le misure possibili ci sono evacuazioni preventive, distribuzione di scorte alimentari e trasferimenti di denaro alle famiglie a rischio.

«El Niño è la prima grande crisi climatica che si riesce ad individuare con mesi di anticipo: sappiamo dove colpirà, in quale periodo e quante persone rischiano di perdere raccolti, casa e accesso al cibo», spiega Stefano Piziali, direttore generale di Cesvi. «Eppure, il sistema degli aiuti continua a muoversi a emergenza dichiarata, quando i costi sono più alti, i danni maggiori e le conseguenze, soprattutto per i bambini, possono essere irreversibili». L'organizzazione chiede inoltre finanziamenti pluriennali e maggiori risorse per la raccolta dei dati sulla fame, indispensabili per individuare le popolazioni più esposte e programmare gli interventi.