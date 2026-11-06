Trump nomina Miller capo di gabinetto e torna all'attacco: "Non mollo"

Steven Miller nuovo capo di gabinetto

Trump ha scelto Miller, principale architetto delle politiche restrittive sull'immigrazione, accogliendo così le pressioni formulate dall'ala più intransigente del movimento MAGA. Una mossa che segna un irrigidimento della linea politica interna in risposta al contraccolpo elettorale. "Stephen Miller è con me sin dall'inizio, è un grande manager. Qualche volta bisogna cambiare", ha dichiarato il tycoon.

Le parole di Trump

Il presidente ha anche ribadito: "Non mi arrenderò mai" e ha accusato i democratici di essere i principali responsabili del "giovedì nero" di Wall Street e di aver provocato una delle peggiori giornate nella storia della Borsa americana a causa dei propositi di regolamentare le Big Tech. Uno "tsunami blu" che, secondo la Casa Bianca, avrebbe bruciato migliaia di miliardi di dollari di capitalizzazione e a cui Trump ha risposto confermando invece il proprio supporto alla Super Intelligenza, definendo miope la chiusura nei confronti dei data center nonostante il responso negativo emerso dalle urne in tutto il Paese.

Le opzioni sull'Iran e le pressioni diplomatiche

Sul fronte internazionale, il presidente americano è tornato poi a usare toni duri nei confronti di Teheran, oscillando tra la linea della fermezza e quella diplomatica. "O fanno l'accordo o li distruggo", ha tuonato Trump, riunendo per la prima volta dopo le elezioni di Midterm i consiglieri per la sicurezza nazionale. "Vogliamo andare oltre e limitarci a certificare l'accordo, il che significherebbe che una cosa del genere non accadrà mai più - ha aggiunto il presidente Usa -. Oppure possiamo distruggere il resto del Paese, ma preferirei non farlo, se possibile. Ma forse sarò costretto, lo saprete presto". "Con l'Iran sta andando bene, stiamo parlando", ha aggiunto. Secondo quanto riportato da Axios, la Casa Bianca starebbe valutando tre strade: nuovi attacchi mirati, il mantenimento della stretta economica o un'intesa che includa concessioni a favore del regime iraniano. Tutto mentre continua a muoversi la macchina della diplomazia, con fitti colloqui tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e i mediatori di Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Oman ed Egitto, e sullo sfondo del pressing esercitato dal vicepresidente Jd Vance per una soluzione negoziale.