Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Leader mondiali sempre più anziani: 3 persone su 4 governate da over 65

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

In tutto il globo, l’età mediana dei leader è di circa 64 anni: in Africa sfiora i 70, mentre in Europa e Sud America si attesta intorno ai 55. Chi governa è quasi sempre più vecchio della popolazione che rappresenta, con significative conseguenze politiche

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ