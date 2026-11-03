Attacchi hacker ai supermercati, l'Europa ha un nuovo fianco debole

Il primo risultato dei cyberattacchi che hanno colpito diversi Paesi, dal Belgio alla Svezia, è che grandi quantità di cibo sono finite nella spazzatura. Il secondo, meno ovvio ma più grave, è che l’Europa si è risvegliata, ancora una volta, vulnerabile e indifesa. Per molti osservatori è l’ennesima conferma che la guerra è arrivata entro i nostri confini nella sua forma ibrida