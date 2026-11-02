Sovranisti vs filoeuropei, cosa sta succedendo in Polonia

Lo crisi istituzionale che si è aperta attorno alla Corte istituzionale racconta un Paese diviso in due lungo una faglia che separa la destra nazionalista ed euroscettica del PiS, al governo dal 2015 al 2023 e oggi alleata del capo dello Stato, dal centro filoeuropeo del premier Donald Tusk e del suo partito, Coalizione Civica
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Aggiungi Sky Insider,
con gli sconti paghi uguale.
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi