Sovranisti vs filoeuropei, cosa sta succedendo in Polonia

Lo crisi istituzionale che si è aperta attorno alla Corte istituzionale racconta un Paese diviso in due lungo una faglia che separa la destra nazionalista ed euroscettica del PiS, al governo dal 2015 al 2023 e oggi alleata del capo dello Stato, dal centro filoeuropeo del premier Donald Tusk e del suo partito, Coalizione Civica