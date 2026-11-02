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Sovranisti vs filoeuropei, cosa sta succedendo in Polonia

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Lo crisi istituzionale che si è aperta attorno alla Corte istituzionale racconta un Paese diviso in due lungo una faglia che separa la destra nazionalista ed euroscettica del PiS, al governo dal 2015 al 2023 e oggi alleata del capo dello Stato, dal centro filoeuropeo del premier Donald Tusk e del suo partito, Coalizione Civica

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